Owlle: "Sognate un po' con me"

15:18 - Owlle è sbarcata a Milano per un live stasera al Festival Elita al Teatro Franco Parenti, lanciata in Italia dal brano "Ticky, ticky" e dal remix di "Heaven" dei Depeche Mode. Quella che in Francia è considerata la nuova stella del panorama electro-pop europeo, ha pubblicato l'album di esordio "France" in bilico tra "malinconia e suoni ballabili", dice l'artista.

E’ stata la scoperta dei lavori di Brian Eno a cambiare radicalmente la sua vit: "Lui sa come mescolare al meglio la musica, i contenuti e i sensi. E' il mio obiettivo numero uno quando creo". Determinata a fare musica ma senza una preparazione e un'esperienza adeguate, Owlle decide di diventare maestra di se stessa andando alla scoperta della propria voce e imparando a suonare alcuni strumenti da autodidatta. Qualche anno dopo, riceve dai Depeche Mode una richiesta molto speciale: realizzare il suo primo remix. "E' stato molto più che emozionante!". Nel 2014 Owlle fa decollare ufficialmente con "France" la propria carriera nella stratosfera pop. Il suo album d'esordio “France”