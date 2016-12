10:35 - Osvaldo Supino sabato 12 luglio ha rappresentato l'Italia al Festival Internazionale contro il Bullismo a New York. "E' un momento importante per me, non mi sembra ancora vero di essere qui - ha dichiarato sul palco - sono uno di quelli che il bullismo l'ha vissuto e so quanto soli ci si può sentire. Ma se c'è qualcosa che nessuno può togliervi, sono i vostri sogni. Credeteci, non mollate mai!".