2 marzo 2014 Oscar del cinema: gli otto attori che si sono fatti sfuggire la statuetta per un soffio Belli, bravi e famosi. Sono gli attori che nonostante abbiano ricevuto più nomination dall'Academy non sono mai riusciti a portarsi a casa la statuetta

11:29 - Si avvicina la notte degli Oscar e come ogni anno le star di Hollywood si apprestano a sfilare sul prestigioso red carpet dell'Academy. Ma tra i protagonisti che ogni volta si presentano convinti di ritirare l'ambita statuetta, ce ne sono molti che, pur avendo girato numerosi film, ed aver ricevuto più volte la nomination, non l'hanno ancora vinta.

Ecco gli 8 attori che non sono mai riusciti a mettere mano sul premio: