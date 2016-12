Ornella Muti: "Meglio il bisturi che il botox"

09:52 - Ornella Muti in una lunga intervista al settimanale Grazia ha parlato anche della chirurgia estetica: "Confesso che ci penso, la tentazione c'è. La pelle liscia l'ho ereditata da mia madre ma il viso invecchia. Vedremo. E quando sarà, meglio il bisturi che il botox: le facce gonfiate sono orribili".

C'è anche spazio per parlare di amore. Ornella è fidanzata con il francese Fabrice Kerhervé: "La nostra è una storia complicata - rivela - ci amiamo alla follia, ma ci vediamo poco: l'ultima volta è stato a marzo per il mio compleanno. Fabrice ha quattro figli, vive in Spagna e gira il mondo per lavoro. Io non faccio che pensare a lui e so che non m'innamorerò di un altro. Lui prova lo stesso sentimento. Ho conosciuto Fabrice sette anni fa e ho capito che era l'uomo giusto: entusiasta, positivo, pronto a lasciare i problemi fuori di casa. Mi ha fatto male, ma mi ha dato anche tanta felicità".



L'attrice sarà a teatro con "Processo alla strega" la cui prima sarà al Plautus Festival di Sarsina (Fc) il 19 luglio, e "L'ebreo". Il 27 luglio sarà madrina del Giffoni Experience.