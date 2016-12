One Direction, Zayn Malik e Louis Tomlinson fumano marijuana

12:21 - Zayn Malik e Louis Tomlinson, due componenti degli One Direction, sono finiti nell'occhio del ciclone mediatico. Il sito MailOnline ha pubblicato le immagini di un video amatoriale con i due ragazzi che fumano allegramente marijuana, scherzando anche sulla polizia che li scortava in Perù durante uno dei loro tanti spostamenti per il tour mondiale.

In una scena mentre viene inquadrato un poliziotto i ragazzi dicono: "Vedi? Starà pensando che qua dentro stiamo fumando una sostanza illegale". Resta il mistero su come il video sia finito sul Web dal momento che l'immagine della boyband è curata fin nei minimi dettagli.



E' evidente che si sta verificando sicuramente una falla nel team della boyband. Infatti nelle settimane scorse, sempre su Internet, un altro video in cui Niall Horan e Harry Styles correvano in mutande nel corridoio di uno degli alberghi più lussuosi di Buenos Aires. Le immagini sono state riprese da una telecamera del circuito interno.