One Direction, Niall Horan colpito al ginocchio

16:43 - Piccolo incidente ad Amsterdam per Niall Horan degli One Direction. Durante l'esibizione di uno dei brani in scaletta il cantante è rimasto vittima sul palco di un lancio di un oggetto proveniente dal pubblico. E' stato colpito proprio il ginocchio che ha subito un'operazione cinque mesi fa. Dopo il live Niall si è lamentato su Twitter.

"Potete per cortesia evitare di tirare cose sul palco? - ha cinguettato il biondino della band - Stasera mi è stato lanciato sul ginocchio e mi fa malissimo. Non voglio lamentarmi ma sono stato operato appena cinque mesi fa e mi fa ancora male".



Chissà se Niall riuscirà a mettersi in piedi per i due concerti allo Stadio San Siro di Milano sabato e domenica, già sold out da mesi. Inoltre la boyband sarà anche il 6 Luglio allo Stadio Olimpico di Torino.