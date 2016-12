One Direction, Louis Tomlinson al matrimonio della mamma

14:49 - Louis Tomlinson degli One Direction era in prima fila al matrimonio della mamma Johannah con il compagno Dan Deakin. Al fianco di Louis in questo giorno speciale i colleghi Liam Payne, Harry Styles e Niall Horan. Johanna e Dan, che sono diventati genitori a febbraio di due gemelli, si sono uniti con una cerimonia riservata nello Yorkshire. Intanto "Where We Are-Live from San Siro Stadium", il live di Milano, arriva al cinema l'11 e 12 ottobre

A un anno di distanza da "This Is Us", documentario del 2013 che ripercorreva la storia della band, il quintetto uscito da "X Factor" Uk sarà nuovamente protagonista nelle sale di tutto il mondo con "Where We Are-Live from San Siro Stadium".



Il film si concentrerà sul doppio concerto degli One Direction allo Stadio Meazza di Milano del 28 e 29 giugno scorsi e sarà proiettato in tutto il mondo l'11 e 12 ottobre, prima dell'uscita in dvd, prevista per il primo dicembre.

Per Harry, Zayn, Liam, Niall e Louis si tratta del primo concert-movie propriamente detto: nei 75 minuti del film-concerto saranno inclusi anche 15 minuti di interviste e materiale dal backstage del 'Where We Are World Tour' del 2014. I biglietti per l'evento saranno disponibili dal 28 luglio.