One Direction, Liam Payne si mette a nudo

10:01 - Liam Payne degli One Direction ha stuzzicato le fan pubblicando una foto senza veli su Instagram, che ha fatto rapidamente impazzire il Web. Nello scatto si vede il cantante completamente nudo in barca, coperto nelle parti intime solo da qualche strategico pixel. Uno scherzo organizzato ad hoc dalla star, visto che nella foto successiva i pantaloncini ricompaiono 'magicamente' su di lui.

"Dannazione era il mio ultimo paio" ha commentato il cantante a margine dell'immagine 'censurata' e la reazione della ammiratrici non si è fatta attendere. In molte gli hanno infatti chiesto di pubblicare la foto originale, sperando di poter così dare un'occhiata ai suoi gioielli di famiglia. Liam le ha accontentate e ha condiviso lo scatto senza pixel, in cui però indossava i boxer...