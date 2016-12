15 gennaio 2014 One Direction, Liam Payne sale sul tetto e poi si scusa con i fan La fotografia del cantante in una posizione pericolosa scatena polemiche Tweet google 0 Invia ad un amico

Bufera su Liam Payne dei One Direction. Uno dei cantanti più amati della boyband è stato immortalato da un amico con una foto mentre si sporgeva al 34esimo piano di un palazzo, all'altezza del tetto. Per emulare il suo supereroe preferito, Batman, Liam ha ricevuto una marea di critiche dai genitori perché alcuni fan potrebbero emularlo. Cancellata la foto il 20enne ha chiesto subito scusa su Twitter.

Insomma la foto di Liam con alle spalle le luci di Londra non è affatto piaciuta. Soprattutto perché un personaggio pubblico è sempre esposto ad atti di emulazione anche quando si espone in posizioni di pericolo. Il target dei One Direction è formato da ragazzini adoranti e sicuramente il peso della responsabilità che ogni componente della boyband ha nei loro confronti è enorme.



"E' stato stupido ed irresponsabile - commenta su Twitter Liam -. Sono dispiaciuto e invito i fan a non fare quello che ho fatto perché estremamente pericoloso".