One Direction, Harry Styles è nudo

09:49 - Harry Styles non finisce mai di stupire. Uno dei componenti più amati dei One Direction è stato "pizzicato" da un amico nudo in giardino mentre fa pipì. Uno scatto ironico e scherzoso di un amico che però è finito in Rete lo scorso novembre ma che è stato "scoperto" solo da qualche ora. La foto ha fatto il giro del Web e qualcuno ha pensato fosse un fake. Ma Harry non ha smentito. Resta il mistero: con chi era e dov'era il cantante quella sera?