One Direction cantano e stonano

10:58 - Un video con i One Direction che stonano sta spopolando sul Web. Oltre due milioni di click per Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson sul palco agli American Music Awards 2013 mentre cantano "Story of my life" non beccando una nota. Ma è solo uno scherzo ad opera di due ragazzi svedesi Samuel Larsson e Richard Hansson che hanno storpiato le voci. La boyband pare si sia divertita parecchio ascoltando il video.







E L'ITALIA FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI HARRY STYLES - Intanto c'è da segnalare che il mese di gennaio è stato ricco di iniziative che hanno dato il via ai festeggiamenti per i vent’anni di Harry Styles che li compirà il primo Febbraio. Weekend dopo weekend centinaia di fan hanno partecipato ai raduni che hanno popolato ed animato le maggiori piazze italiane con le canzoni degli One Direction. Il primo è stato organizzato sabato 11 gennaio a Palermo.



Ora è Milano ad essere al centro di un evento organizzato dalle fan del gruppo inglese che si riuniranno, per festeggiare insieme il compleanno di Harry, il 25 gennaio, alle ore 15, in piazza Duomo. Durante questo appuntamento saranno realizzate delle riprese che verranno raccolte insieme a quelle fatte in tutta Italia. Il videomessaggio di auguri sarà inviato direttamente a Harry, il più giovane componente dei One Direction, che da solo conta 19 milioni di follower su Twitter. Sono molte le città coinvolte, sempre sabato, in questa iniziativa organizzata dalla Community Italiana ufficiale degli One Direction: Taranto, Cagliari, Napoli, Bari, Civitanova Marche, Firenze, Udine, Bologna, Termoli e Lucca. I festeggiamenti si concluderanno il 26 gennaio.