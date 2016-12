One Direction, arriva il nuovo album "Four"

17:18 - Gli One Direction stanno per tornare, con tante novità per i loro fan. Il 17 novembre uscirà infatti "Four", il nuovo disco di inediti della band, mentre l' 11 e 12 ottobre arriverà nei cinema "One Direction: Where We Are – Il Film concerto". L'intero concerto (registrato allo Stadio di San Siro di Milano) sarà pubblicato in tutto il mondo in DVD e Blu-ray il 1° dicembre con il titolo "Where We Are - Live from San Siro Stadium".

Nell'attesa di avere tra le mani il disco dall'8 settembre i fan potranno scaricare gratuitamente “Fireproof", brano tratto dal nuovo album "Four", sul sito ufficiale dei One Direction per un periodo limitato di 24 ore.



Con ben 94 numeri uno e oltre 46 milioni di dischi venduti in appena quattro anni, gli One Direction si sono rapidamente affermati come superstar di livello internazionale. Con il loro terzo album "Midnight Memories" sono diventati la prima band della storia a debuttare al vertice della classifica americana di Billboard con i primi tre album, e la International Federation of the Phonographic Industry li ha proclamati Global Artist 2013 come band che ha venduto di più al mondo.