Nora Arnezeder, nuova fiamma di Orlando Bloom

10:05 - Bionda, sensuale, dalle curve morbide. Arriva dalla Francia la nuova fiamma di Orlando Bloom. Madre egizia e padre austriaco, l'attrice 24enne Nora Arnezeder ha un curriculum - non solo cinematografico - di tutto rispetto: è nota al gossip per essere stata l'ex dell'attuale compagno di Charlotte Casiraghi, Gad Elmaleh. Dopo la fine del matrimonio con Miranda Kerr, Orlando non è più single. I due sono stati infatti pizzicati in un locale a Los Angeles.