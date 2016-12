Nomadi, Beppe Carletti: "Cantiamo i disoccupati e l'Italia"

10:10 - Continuano i festeggiamenti dei Nomadi che quest'anno tagliano il traguardo delle 51 candeline. La band ha pubblicato un doppio album "50+1" con 32 brani storici rivisitati con la voce di Cristiano Turato e due brani inediti "Come va la vita" e "Nulla di nuovo". "Sono canzoni dedicate a chi oggi non ce la fa, siamo vicini ai disoccupati", dice il leader Beppe Carletti a Tgcom24. Matteo Renzi? "Vedremo se saprà mantenere le promesse".

"Per il 51esimo anno di festeggiamenti del gruppo abbiamo deciso di riappropriarci del nostro repertorio risuonando e riarrangiando i nostri brani più famosi da 'Io vagabondo' a 'Ho difeso il mio amore'. - spiega Beppe Carletti - Ma stavolta è tutto diverso perché c'è Cristiano Turato la nostra nuova voce. E devo dire che il risultato è sorprendente perché suona tutto così nuovo.



Nel disco ci sono anche due inediti “Come va la vita” e “Nulla di nuovo”. “Quest'ultima nasce da una nostra considerazione su tutto quello che vediamo in televisione e sui giornali circa la crescente disoccupazione e la disperazione di persone che non sanno come arrivare a fine mese. - racconta il leader dei Nomadi - Siamo vicini a queste persone. Invece 'Cole va la vita' riguarda tutta quella classe politica che in tutti questi anni ha promesso e poi non ha mantenuto le promesse fatte, dimostrandosi così come nulla di nuovo”. Lo stesso vale per il presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Ha detto tante cose e mi auguro veramente riesca a realizzarle, si vedrà”.



Intanto la band non si ferma e già progetta un tour legato a “50+1” . “Ora ci prenderemo una pausa per la promozione del progetto e poi riprenderemo a girare l'Italia dal primo maggio fino al 30 settembre”, conclude Carletti.