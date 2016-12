12 giugno 2014 Noire, tra le vie della città tanti baci per strappare sorrisi "Come Frank Matano" Nuovo video del cantante che ribalta in positivo la moda del knock out game. E tra gli "assaliti" ci sono anche dei volti noti e inattesi Tweet google 0 Invia ad un amico

15:47 - Vivere la vita "Come Frank Matano". Il comico diventando celebre sul Web e passato anche dalle Iene, è la fonte di ispirazione per Noire e il suo nuovo video. Il brano, apparentemente ironico, invita a riflettere sulla vita come una sorta di gioco mentre la clip denuncia la moda violenta del Knock Out Game ribaltandola portando il cantante ad assalire la gente in strada a suon di baci.

Tra le vittime di Noire, nella clip che Tgcom24 offre in anteprima, anche alcuni "ospiti inattesi", volti celebri come Platinette e Albertino. "Con 'Come Frank Matanoì sono uscito dai miei canoni di rap buttandomi su un genere più dance - spiega lui -. In un mondo dove sta andando tutto a rotoli e la gente è stanca, volevo invitare le persone a non abbattersi, prendendo come esempio Frank Matano, un comico che ormai conoscono tutti. Nei miei momenti più difficili (in cui mi sentivo un tonno spiaggiato) mi bastava aprire Youtube e guardare i suoi video per avere un sorriso. Spero che ci sia un Frank Matano in ognuno di noi che ci aiuti ad andare avanti!".