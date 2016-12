Noemi, ricordi di una popstar: "Quando crollai davanti sul palco"

15:26 - La rossa e grintosa Noemi, al telefono con il vicedirettore de "ilgiornaleOFF", ricorda i suoi inizi di carriera a "X Factor" e una gaffe sul palco durante una data del suo primo tour, e riflette sui suoi propositi come coach di "The Voice" e sul ruolo dei talent show nel mondo della musica.

La cantante, in un periodo particolarmente felice della sua carriera, ricorda nella conversazione con Bruno Giurato, i momenti in cui anche lei "era off".



Per ascoltare e leggere l'intervista integrale vai su "Ilgiornaleoff"