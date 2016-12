Nobraino: "Noi, Vittorio De Sica e il Bigamionista"

12:39 - "L'ultimo dei Nobraino" è il titolo dell'album dei Nobraino: 14 brani che uniscono l'indie-rock al folk, il tutto condito da testi ironici. Il singolo "Bigamionista" è ispirato ad un celebre regista e attore. "Una volta abbiamo letto che Vittorio De Sica aveva due mogli e due famiglie, - dice la band a Tgcom24 - all'oscuro l'una dell'altra, che lo amavano e lo adoravano, mi colpì molto pensare quanto il cinema a volte non riesca a superare la realtà".

Quindi chi è il Bigamionista?

Un camionista con due mogli.



Come mai avete preso spunto da "Il muro di Berlino" per farne una canzone?

Prima era un monumento alla follia umana, poi la sua caduta stessa è diventata monumento del cambiamento. Che esista o meno rappresenta comunque qualcosa, penso che una canzone se la meriti.



Qual è la linea rossa che collega tutti i brani del disco e cosa volete comunicare a chi vi ascolta?

Si cerca di suggestionare, più che di comunicare qualcosa di definito. il filo rosso che collega tutto è paradossalmente l'ecletticità. Una dimensione che iniziamo a gestire bene.



Perché avete intitolato il disco "L'ultimo dei Nobraino?"

Perché è l'ultimo dei Nobraino, almeno per ora.



Avevate all'attivo ben quattro dischi e siete in giro dagli anni 90, come mai avete poi deciso di firmare per Warner?

Si dice che la discografia stia morendo, abbiamo deciso di salvarla.



