Nicole Scherzinger, vento in poppa

15:11 - Incidente hot, forse non proprio casuale, per Nicole Scherzinger a Londra. Complice la camicia slacciata, la cantante - ex leader dei Pussycat Dolls - è stata vittima del vento. Per la gioia dei fotografi che hanno subito zoomato sul prosperoso décolleté. Occhiali da sole, passo felino, la star non si è scomposta più di tanto e anzi ha messo in bella vista il reggiseno nero. Chissà cosa ne pensa il suo fidanzato, il pilota Lewis Hamilton...

La Scherzinger proprio in queste ore ha presentato il video del nuovo singolo, "On The Rocks", in cui appare sensuale mentre si versa un drink. L'uscita ufficiale è prevista per ottobre, intanto Nicole si concentra sulla vita privata e sull'amore. Pare infatti che abbia dato un ultimatum al pilota inglese della Mercedes: "Sogna il matrimonio e vuole un figlio", assicura una fonte alla rivista britannica "Closer". Lewis ha solo sei mesi di tempo per decidere...