Nicolas Cage compie 50 anni

17:04 - Nicolas Cage compie cinquant'anni. L'attore americano, nipote di Francis Ford Coppola iniziò a recitare sui set dello zio ma, fin da subito, decise di cambiare il cognome per provare a farsi una carriera tutta sua. Nel 1996 vince il suo primo, e unico, premio Oscar come migliore attore protagonista per la sua interpretazione di Ben Sanderson in "Via da Las Vegas" di Mike Figgis.

Una carriera altalenante quella di Cage: una cinquantina di film all'attivo, qualche capolavoro e alcuni flop che sembravano avergli rovinato la carriera. Come "Il prescelto" (2006) diretto da Neil LaBute che gli valse ben tre candidature ai Razzie Awards. Attore eclettico in grado di interpretare i ruoli più disparati, nella sua carriera è stato il compagno di Cher in "Stregata dalla Luna", un esperto di ordigni per "The Rock", il terrorista paranoico di "Face/Off" e l'eroe romantico in "City of Angels".



Indimenticabile protagonista del dramma visionario diretto da Martin Scorsese "Al di là della vita", Nicolas Cage si dimostra capace anche come attore di commedie: basti ricordare la sua interpretazione ne "Il genio della truffa" firmata Ridley Scott.

Il fascino europeo dei suoi natali lo ha reso irresistibile non solo come attore ma anche come uomo. Latin lover nell'anima, non si contano i flirt che gli sono stati affibbiati nel corso del tempo anche se, ufficialmente, si è sposato "solo" tre volte. L'ultima risale al 2004, con l'ex cameriera Alice Kim, 25 anni più giovane di lui, dal quale ha avuto il piccolo Kal-El, chiamato così in onore del personaggio dei fumetti Superman.