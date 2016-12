Nicki Minaj, topless "stellare" sul palco

09:00 - Nicki Minaj inaugura l'estate con un topless esplosivo e "stellare". La rapper salita sul palco del Summer Jam di New York, l'evento dedicato alla musica hip hop, con una t-shirt a rete che non nascondeva nulla del suo prosperoso décolleté. D'altra parte il mondo del rap è duro con il gentil sesso (Nicki è stata l'unica artista femminile ad esibirsi) e la Minaj ha deciso di affrontare i colleghi "di petto".

La rapper ha così sfidato a distanza Rihanna, che si è presentata ai CFDA Awards (i premi della moda) di New York fasciata in un abito trasparente di Swaroski. La passione per il nude-look e gli scandali non sembrano però essere le sole cose che accomunano le due artiste.



Tra Nicki e Rihanna corre buon sangue e dopo il duetto per il singolo "Fly" nel 2011, si vocifera di una nuova collaborazione tra le due artiste per il prossimo album della Minaj "The Pink Print". Un duetto esplosivo, che promette di far tremare la super-coppia formata da Katy Perry e Madonna. Le due regine del pop recentemente hanno infatti posato insieme per la rivista V Magazine, annunciando di avere in cantiere un progetto musicale che uscirà entro il 2014.