Nicki Minaj nuda sotto la doccia

11:19 - Su Instagram aveva già mostrato il seno, ricoperto solo di pietre preziose, adesso la rapper Nicki Minaj torna a svelare sul social network lati molto intimi di sé. Mentre si fa un bel bagno rigenerante, in topless, sotto la doccia. Nuda e senza trucco. Davvero acqua e sapone e soprattutto irriconoscibile.

D'altronde Nicki ama ripetere che si torva più a suo agio quando non indossa nulla, e non perde l'occasione per ricordarlo ai suoi fan postando su Instagram gli scatti bollenti. La prossima volta cosa si inventerà?