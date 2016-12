Nicki Minaj, il seno esplode per la pubblicità del vino

12:54 - Décolleté bombastico per Nicki Minaj, che si prepara all'estate sfoggiando un bikini da mozzare il fiato. In occasione del lancio del suo nuovo brand di vini, la rapper ha condiviso in anteprima su Instagram alcuni scatti rubati dal dietro le quinte dello spot. Il reggiseno di pizzo blu e la gonnellina a frange mettono ancora più in risalto le sue curve esplosive e sul social la temperatura diventa bollente.

Come altre sue colleghe, Nicki ha lanciato una linea di prodotti firmati da lei che include (oltre al brand del vino) profumi, creme per il corpo e cosmetici. La rapper non ha però dimenticato la musica e ha lanciato a sorpresa il singolo "Yass Bish!". Il brano anticipa il suo nuovo disco "The Pink Print", che uscirà alla fine del 2014.