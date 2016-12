Niccolò Fabi, Max Gazzé e Daniele Silvestri lanciano il loro tormentone estivo

09:32 - Si intitola "Life is Sweet" il primo singolo dell'album di inediti che vede unita in un unico progetto discografico la superband formata da Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Scritta, cantata e suonata interamente dai tre cantautori, "Life is Sweet" è un sospiro di sollievo dopo un ostacolo superato. Un semplice coro liberatorio che ripetono quelli che hanno oltrepassato un guado, e lo hanno fatto tutti insieme.

Partendo proprio da questa canzone i tre artisti hanno deciso di unire i propri percorsi individuali e metterli al servizio di un progetto comune. Un progetto artistico senza precedenti, originale e unico, un percorso di libertà e creatività. In più occasioni le strade di Max, Daniele e Niccolò si sono incontrate in studio e sul palco, ma solo oggi si concretizzano un progetto discografico in uscita a settembre e un tour che partirà in autunno. Lo sviluppo del progetto è raccontato sui social ufficiali del trio, con contenuti privati originali.