Niccolò Bossini, fuga dall'"Alcatraz" dei dolori personali

11:29 - Dopo il successo di "Non si sceglie" e "Cosa ti aspetti da me", Niccolò Bossini lancia il nuovo singolo dal suo Ep "#secondolavoro". Si tratta di "Alcatraz", brano registrato ai Sound City Studios di Los Angeles (quelli di "Nevermind" dei Nirvana). Un brano metaforico, con il riferimento alla celebre prigione di San Francisco, che può diventare la propria depressione, la miseria e noi stessi quando non ci sopportiamo più.

Il brano parla del tentativo di fuga da questa situazione personale, di come ci prepariamo “come per dare un esame, fare un provino o un incontro di box” per riuscire a scappare e cambiare la nostra vita.