Nevada, Burning Man di 65.000 persone: si esibisce anche Kostner

16:47 - Nato nel 1991 il "Burning Man" è una delle attrazioni più in voga tra chi vuole passare giorni all'insegna di musica, sesso e droga. Una libertà totale, senza freni inibitori. Non ci sono obblighi ma poche regole da seguire scrupolosamente: l'unica merce di scambio accettata è il baratto, non si possono fare fotografie senza il permesso degli organizzatori, non si può circolare in auto e ognuno deve allestire il proprio alloggio (tenda o caravan).



Il palcoscenico scelto per il 2014 è stato il Black Rock Desert del Nevada: 65.000 persone vestite decisamente in modo eccentrico e in cerca di trasgressione. La droga, anche se illegale, è facilmente reperibile. Ecco perché, vedere un'esibizione di Carolina Kostner su pattini a rotelle davanti a qualche spettatore fa impressione.



Sul post del video che circola su Facebook si legge che la pattinatrice italiana ha deciso di esibirsi in omaggio a un amico recentemente scomparso. Qualche minuto di leggerezza ed eleganza che ha sedotto i ragazzi che mai avevano pensato di poter apprezzare "queste cose".



Come da tema del Burning Man l'altoatesina si è presentata con un tocco eccentrico come i copri-pattini di pelo bianco che nel deserto del Nevada, sotto circa quaranta gradi, sembrano stonare leggermente. Finita la sua performance, la Kostner ha ringraziato e se n'è andata. Un fuori programma insolito ma gradito a giudicare dagli applausi.