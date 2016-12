Neil Young si consola con Daryl Hannah ad un mese dal divorzio

11:52 - A poco più di un mese dal divorzio con l'ex moglie Pegi, il cantautore 68enne Neil Young ha già ritrovato il sorriso al fianco dell'attrice Daryl Hannah, di quindici anni più giovane. La leggenda del rock e l'interprete di "Blade Runner" sono stati infatti pizzicati in California mano nella mano, mentre si scambiavano tenerezze. Se è ancora presto per parlare d'amore, di certo tra i due sembra esserci una tenera amicizia.

Young sembra essersi ripreso in fretta dalla fine del matrimonio con Pegi e si è consolato tra le braccia dell'attrice, coccolandola e riempiendola di tenerezze alla luce del sole. I due si conoscono già da diverso tempo e hanno in comune l'interesse per le problematiche ambientali.



Entrambi, qualche settimana fa, sono infatti volati ad Alberta (Canada) per monitorare gli sviluppi dei danni provocati dai depositi petroliferi. E può darsi che, tra una protesta e l'altra, sia scoccata la scintilla.