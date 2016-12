Nastri d'Argento, favorito "Il capitale umano" di Paolo Virzì

11:41 - E' tempo di candidature ai Nastri d'Argento. In testa, con 8 nomination, c'è "Il capitale umano" di Paolo Virzì, commedia all'italiana doc tra risate e amarezza. Segue a sorpresa, con 6 candidature, "Song'e' Napule" dei Manetti Bros. E' entrata all'ultimo minuto, invece, Alice Rohrwacher con "Le meraviglie", già vincitrice del Gran Prix all'ultimo Festival di Cannes. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 giugno al Teatro Antico di Taormina.

E' ancora aperta, dunque, la sfida alle cinquine dei Nastri d'Argento. Un'edizione, questa, ricca di sorpresa inaspettate. Oltre alla Rohrwacher, infatti, stupiscono anche le nomination di "Allacciate le cinture" di Ferzan Ozpetek (6), "Anni felici" del regista Daniele Luchetti e "In grazia di Dio" di Edoardo Winspeare, questi ultimi con cinque nomination.



Tra le opere prime in gara troviamo "La mafia uccide solo d'estate" di Pif e "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia. Tra i titoli con più segnalazioni, invece, ci sono "Come il vento" di Marco Simon Puccioni, "Tutta colpa di Freud" di Paolo Genovese, "L'ultima ruota del carro" di Giovanni Veronesi, "Sotto una buona stella di Carlo Verdone", "La mossa del pinguino", esordio di Claudio Amendola e "L'intrepido" di Gianni Amelio.