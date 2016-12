Naomi Watts, scollo hot per il galà benefico

11:48 - E' stato il décolleté di Naomi Watts ad attirare i flash dei fotografi durante l'evento benefico newyorkese organizzato dall'associazione no-profit "Happy Hearts Fund". Per l'occasione l'attrice si è presentata fasciata in un long dress bianco, con una scollatura da brividi che non è certo passata inosservata sul red carpet, A completare il look una collana d'oro a forma di serpente, sensualmente 'avvinghiata' al collo della diva di Hollywood.