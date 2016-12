Nancy Brilli e quei muscoletti con Dario Argento

11:58 - Nancy Brilli si racconta al giornaleOFF. Dagli anni difficili dell'adolescenza: "Mi vedevo brutta, storta, stupida, la più incapace, la più ignorante. Mi ha salvata il teatro" al film con Dario Argento: "Scappavo, urlavo, non era una grande prova di recitazione". Una cosa OFF? "Dario Argento mi ha scelta per i muscoli!". L'attrice parla anche dell'ex marito Massimo Ghini, un corteggiatore un po' troppo originale: "Un principe russo, alito tremendo, che sorvolò la mia casa di campagna con un elicottero gettando petali di rosa" e molto altro ancora...

