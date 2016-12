18 febbraio 2014 Naike Rivelli provoca con "Defaillance", il singolo d'esordio in bilico tra sesso e ironia Dopo gli scandali, la figlia di Ornella Muti debutta come cantante Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Naike Rivelli torna a provocare con il singolo "Defaillance", accompagnato da un video soft-porno e ironico in cui la figlia di Ornella Muti le canta ai maschietti che a letto fanno cilecca. Tacchi alti e lingerie supersexy per la Rivelli, che sotto le lenzuola non riesce proprio a far decollare le fantasie erotiche del suo compagno. E se nemmeno la pillolina blu può qualcosa, allora molto meglio abbandonare il campo di battaglia...

Dopo essere stata allontanata da Instagram per gli scatti troppo osé, Naike si è buttata sulla musica e per il suo album d'esordio si è trasformata in Nayked. Anche se ha cambiato nome, lo stile è rimasto lo stesso. Sensuale e provocante più che mai, la Rivelli ha infattu regalato ai fan un video ad altissimo tasso erotico.