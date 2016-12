21 febbraio 2014 Naike Rivelli, è polemica per il video hard con il cane Nella clip la cantante fa sesso davanti a un chiuaua: insorgono gli animalisti Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - Stavolta non è colpa sua. Naike Rivelli ci ha messo tutta la volontà per far parlare del nuovo brano, "Defaillance", e della sua carriera da cantante con un video a luci rosse. Ma dopo lo scandalo per le immagini spinte, arrivano le polemiche degli animalisti. Che non hanno gradito la presenza del chiuaua nella clip: "E' un atto di inciviltà verso i sentimenti e la dignità dei nostri amici a 4 zampe". Secca la risposta: "E' femmina, con gli ormoni a mille, ed è un po' mignotta".

Giuseppe Di Donato, leader dell'associazione "Salviamo i migliori amici dell'uomo" infatti l'ha attaccata e Naike ha risposto con tutta la sua ironia, raccontando anche la storia del suo cane: "E' una cagnolina in età post-adolescenziale. Appena ha visto quel figo dell'attore e quel figo del regista del video si è fiondata sul set. E il set era nel living di casa nostra. Io e mia mamma e tutto lo staff non abbiamo fatto altro che assecondare gli impulsi della chiuaua. Non farlo sarebbe stato negare la sua libertà d'espressione!". La chiuaua si chiama Tigristv von Pompisc: "Ce l'ha regalata l'Ambasciatore ungherese e come tutte le nobili 'acquisite' è un po' troia e arrivista".