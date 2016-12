25 agosto 2014 Mtv VMA, sfilata di stelle sul red carpet Le foto dell'arrivo al Forum di Los Angeles per la serata di gala della musica internazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:07 - Serata di grande spettacolo al Forum di Los Angeles per l'assegnazione degli Mtv Video Music Awards. Come tutti gli anni lo show inizia prima, con l'arrivo dei vip che sfilano sul red carpet. Rispetto agli anni scorsi pochi scandali soprattutto nelle mise, ma in ogni caso, da Miley Cyrus a Taylor Swift, sono molte le celebrità che si sono fatte notare per la loro carica sexy.