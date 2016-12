24 agosto 2014 Mtv Video Music Awards 2014, dopo Miley Cyrus tocca a Nicki Minaj e Beyoncé Tutto pronto per la notte della musica dove vengono premiati i migliori videoclip degli ultimi 12 mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - L'anno scorso Miley Cyrus ha fatto scandalo con il famoso Twerking, quest'anno cosa accadrà agli Mtv Video Music Awards 2014? Tutto è pronto per la notte della musica che premia i migliori videoclip dell'anno e che vede schierati sul palco del Forum di Inglewood in California le stelle come Beyoncé, Maroon 5, Iggy Azalea, Jessie J, Rita Ora, Sam Smith, Nicki Minaj, Taylor Swift, Usher, 5 Seconds Of Summer e Ariana Grande.

Beyoncé, regina indiscussa in testa alle candidature con ben otto nomination tra cui quelle per "Video of the Year," "Best Female" e "Best Choreography", inoltre verrà premiata da Mtv con il "Michael Jackson Video Vanguard Award". I Maroon 5 si esibiranno invece per la prima volta agli MTV VMA e sul palco riprodurranno dal vivo il singolo del loro nuovo album, "V.", in uscita il prossimo 2 settembre.



Ad arricchire la lista dei performer ci sono anche la star vincitore del Grammy Awards e disco multi-platino Usher, che dopo qualche anno di assenza dagli MTV VMA sarà tra gli artisti più attesi sul palco del Forum, ma anche la band pop-punk australiana del momento, i 5 Seconds Of Summer e il volto di Nickelodeon Ariana Grande che si esibirà con il nuovo singolo Break Free contenuto nell'album My Everything, in uscita dal 25 agosto. Altra attesissima performer degli MTV VMA 2014 è quella di Nicki Minaj, che non è nuova sul palco dei VMA, con la sua ultima hit "Ananconda". Nicki farà una seconda esibizione insieme a Jessie J e Ariana Grande che per la prima volta canteranno dal vivo la loro hit "Bang Bang".



A seguire Iggy Azalea che dopo la sua famosissima hit Fancy e il suo featuring in Problem di Ariana Grande, torna all'attacco sul palco dei VMA dove regalerà una performance da urlo di Black Widow, duettando insieme a Rita Ora. Sarà sul palco anche la due volte vincitrice del "Best Female Video" Taylor Swift, l'artista 24enne che annovera già quattro performance agli MTV VMA.



Sul palco del Forum di Inglewood saranno presenti, nei panni di presenter, anche altre stelle dello showbiz come il fenomeno musicale Lorde, l'artista multi-platino Demi Lovato, Taylor Schilling, Laverne Cox e Uzo Aduba del cast della fortunata serie tv Orange is the new black, Dylan O'Brien dalla serie di MTV Teen Woolf, insieme alla protagonista di Vampire Diaries Nina Dobrev, il cantante pop Jason Derulo, la voce R&B Trey Songz e ancora la cantante dei No Doubt Gwen Stefani e la super star Kim Kardashian.