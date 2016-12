Moreno scatenato tra sexy pattinatrici e rap in "Prova microfono"

10:54 - Moreno presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 il nuovo video "Prova Microfono", secondo singolo estratto dall'ultimo album "Incredibile" dopo "Sempre sarai" in duetto con Fiorella Mannoia. Nelle immagini, girate da Marco Salom, il giovane rapper e coach della Squadra Bianca di "Amici 13" è scatenato a suon di rap, circondato da sexy pattinatrici.

Prodotto da Medeline, "Prova Microfono" mette assieme i ritmi del rap con i fiati. "Non me la meno e non mi fermo più. Qui c’è la mia anima, quella che ho da quando ho iniziato e non perderò mai", dice Moreno.