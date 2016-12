Moreno duetta con Fiorella Mannoia e Annalisa

12:21 - In queste settimane Moreno è rimasto in sala di incisione per sfornare l'album di inediti dopo "Stecca". "Incredibile" uscirà il primo aprile con quattordici brani inediti e collaborazioni importanti. Il rapper vincitore della scorsa edizione di "Amici" ha collaborato con Fiorella Mannoia, J-Ax, Alex Britti, Guè Pequeno, Antonio Maggio e Annalisa.

Moreno si è affidato a un nutrito team di produttori come Fabri Fibra, Medeline, Don Joe (Club Dogo), Takagi (già al lavoro con J-Ax e Gemelli Diversi, nonché vincitore del Festival di Sanremo con Rocco Hunt), 2nd Roof e Marco Zangirolami.