4 gennaio 2014 Moran Atias, gitana passionale per amore L'attrice israeliana è la star di "Third Person", il nuovo film di Paul Haggis: recentemente è stata paparazzata con Lapo Elkann Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:25 - Moran Atias arriva sul grande schermo americano. L'attrice di origine israeliane conquista il cinema d'oltreoceano firmando una collaborazione con il regista Premio Oscar Paul Haggis. Nel film "Third Person" interpreta una bellissima zingara dall'accento balcanico e dallo sguardo seducente, innamorata di un uomo d'affari molto potente, interpretato da Adrien Brody. E pare che l'attrice, paparazzata con Lapo Elkann, sia innamorata anche nella vita.

La Atias non solo è una delle protagoniste femminili di "Third Person" ma ne è anche la co-produttrice. Insieme ad Haggis ha ideato lo script del film soffermandosi, in particolar modo, sulla parte creativa. Per calarsi meglio nella parte l'attrice si è preparata fisicamente nel suo ruolo: per qualche mese prima delle riprese ha deciso di vivere in ufficio senza né acqua né gas, intraprendendo un vero viaggio interiore.



Un film dal cast stellare che vede attori del rango di James Franco, Liam Neeson, Olivia Wilde e Mila Kunis e che verrà presentato ad aprile al TriBeCa Film Festival e al LA Film Festival a giugno. Un periodo particolarmente fortunato per la Atias che nei prossimi mesi girerà anche i dieci episodi della serie firmata da David Yates, "Tyrant", dove reciterà la parte di una first lady di origini arabe. E, se il lavoro non bastasse, anche il cuore sembra aver trovato un attimo di serenità. L'attrice, infatti, è stata da poco paparazzata in compagnia di Lapo Elkann durante un weekend romantico a New York.