Monica Bellucci: "Faccio l'ipnosi"

09:47 - A settembre compirà 50 anni, ma Monica Bellucci, simbolo della bellezza italiana nel mondo, non ne fa una tragedia. Tanto che al mensile "Marie Claire" confessa: "A vent'anni possiedi 'la beauté du diable', passione e narcisismo. Poi il viso ti dice che la perfezione non esiste. E che, anzi, è molto noiosa". L'attrice racconta per la prima volta di fare l'ipnosi: "E' una esperienza pazzesca".

A maggio sarà nei Balcani per girare la seconda parte del film "On the milky road", con Emir Kusturica, regista e protagonista del film, una storia d'amore in tempi di guerra. Un film cupo e violento che ha portato l’attrice a chiedersi perché finiva sempre a recitare in "ruoli torbidi con registi che hanno degli universi un po' torbidi, in scene piene di dolore". Ha pensato che ci fosse qualcosa dietro, la sua parte oscura: "Così ho fatto l'ipnosi, quello che è uscito non posso certo dirlo, ma posso dire che ne voglio fare presto un'altra perché è un'esperienza pazzesca".



Tra i chiaroscuri, Monica Bellucci ha una certezza, si sente di nuovo appassionata e desiderosa di stare sul set, dopo un decennio di lavoro soddisfacente ma "sempre con un piede sul set e uno nel ruolo di mamma": "Fare figli tardi significa provare forte il desiderio di passare moltissimo tempo con loro, non volersi perdere un istante della loro crescita. Il tempo è la risorsa più importante per le donne".