Modà ora volano all'estero

09:44 - Avventura internazionale per i Modà. La band, forte dei 30 sold out per un totale di 300mila spettatori con Gioia Tour 2013, a maggio danno il via al il primo tour che toccherà l'Europa fino a concludersi negli Stati Uniti con la tappa di New York. Una volta tornati in Italia ci sarà un altr esordio, quello negli Stadi: venerdì 11 luglio all’Olimpico di Roma e sabato 19 luglio a San Siro, Milano.

Il tour partirà il 3 maggio al Razzmatazz di Barcellona (Spagna) per proseguire il 5 maggio al Theaterfabrik di Monaco (Germania), il 7 alla Volkshaus di Zurigo (Svizzera), il 12 all’Olympia di Parigi (Francia), il 14 al Cirque Royal di Bruxelles (Belgio), il 18 al Koko di Londra (Regno Unito) e il 21 concluderanno all’Highline Ballroom di New York.