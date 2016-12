Modà live con Francesco Renga, Jarabedepalo, Tazenda e Bianca Atzei

09:15 - In questi giorni i Modà stanno facendo le prove a Milano per due concerti molto speciali. E' la prima volta negli stadi e gli appuntamenti sono l'11 luglio all'Olimpico di Roma e il 19 luglio a San Siro. Sul palco anche amici come Francesco Renga, Pau Donès degli Jarabedepalo, Tazenda e Bianca Atzei. Ad aprire le due date i Dear Jack, re delle classifiche del momento.

Per il gruppo già a maggio un altro importante esordio: quello oltre i confini nazionali che li ha portati ad esibirsi in Europa e negli Stati Uniti facendo registrare diversi sold out.