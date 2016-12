12 giugno 2014 Modà a tutto rock in Europa e America e ora puntano agli stadi di Roma e Milano La band presenta in esclusiva a Tgcom24 le immagini dei concerti internazionali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:04 - I Modà, in attesa di sbarcare allo Stadio Olimpico di Roma l'11 luglio e allo Stadio San Siro di Milano il 19 luglio, a maggio hanno presentato live il disco "Gioia" in Europa e in America. La band ha suonato a Barcellona, Monaco, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Londra e New York. A Tgcom24 in esclusiva le immagini del successo internazionale.

Il tour internazionale è partito il 3 maggio dal Razzmatazz di Barcellona per proseguire il 5 maggio al Theaterfabrik di Monaco, il 7 alla Volkshaus di Zurigo, il 12 all'Olympia di Parigi, il 14 al Cirque Royal di Bruxelles e il 18 al Koko di Londra. Infine Kekko Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani hanno chiuso con successo il tour il 21 all'Highline Ballroom di New York.

Adesso i Modà si preparano per i due concerti negli stadi, ad aprire gli show saranno i Dear Jack che stanno scalando le classifiche con "Domani è un altro film - Parte Prima", già certificato Disco d'oro.