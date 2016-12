Moana Pozzi, vent'anni senza la pornostar più amata d'Italia

12:29 - E' morta il 15 settembre 1994 silenziosamente a Lione la pornostar più chiacchierata (e amata) d'Italia. Moana Pozzi aveva solo 33 anni e si è spenta per un carcinoma fulminante. Bionda, procace, intelligente e brillante. Moana si distingueva dalle altre colleghe anche per la dolcezza che mostrava nelle interviste e il linguaggio forbito. Fu lanciata nel 1986 grazie al pigmalione Riccardo Schicchi.

Si intitolava "Fantastica Moana", diretto proprio da Schicchi, il primo film che l'ha lanciata nel firmamento del mondo hard. Poi sono seguite altre pellicole come "Moana la bella di giorno", "Moana la scandalosa" e "La bottega del piacere". Con Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, ha anche fatto coppia in diverse pellicole per poi fondare addirittura il Partito dell'amore. Non solo cinema hard ma anche televisione. La Pozzi infatti ha fatto parte anche del cast de "L'araba fenice", in onda su Italia 1 nel 1988 con la regia di Paolo Beldì. Tra i meriti di Moana c'è stato quello di portare a galla il mondo sommerso della pornografia ed elevarlo dall'aspetto morboso, mostrando oltre alle curve anche padronanza di linguaggio e una certa cultura.