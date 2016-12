7 aprile 2014 Miss Li, dalla Svezia la colonna sonora dell'estate Dopo essere diventata celebre grazie a spot e a temi di serie amatissime come "Grey's Anatomy", l'artista debutta anche nel nostro Paese con il singolo "Plastic Faces" Tweet google 0 Invia ad un amico

08:51 - Dalla Svezia arriva Miss Li. La cantante si prepara a invadere le radio del nostro Paese con il singolo "Plastic Faces". Per quanto volto ancora inedito da noi, Miss Li ha alle spalle già otto anni di carriera, nel corso dei quali ha ottenuto notevoli successi tanto in patria quanto in altri Paesi europei. E anche gli Usa l'apprezzano, dal momento che molti suoi brani sono stati usati in serie tv come "Grey’s Anatomy" e "Desperate Housewifes".

Al secolo Linda Carlsson, Miss Li si inserisce in un filone che ha grossa tradizione, che è quello del pop scandinavo, che da anni sforna fenomeni, dagli Abba ai Cardigans. Una formula ben collaudata, dove mescola pop a sfumature jazzy, dall’appeal immediato. Non a caso molti suoi pezzi sono stati scelti per colonne sonore televisive e cinematografiche, ma anche come sfondo per campagne pubblicitarie, come quelle di Apple e Volvo.



Adesso sbarca anche da noi, avendo alle spalle già la bellezza di cinque album e onorificenze un po’ ovunque. In poche settimane “Plastic Faces” è subito entrata di prepotenza nelle playlist delle maggiori radio nostrane e Miss Li si candida per diventare parte integrante della colonna sonora della nostra primavera-estate.