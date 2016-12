Milky Chance, dance malinconica

13:06 - Milky Chance, dalla Germania il due rivelazione tra dance e atmosfere malinconiche. Dopo il successo in patria arriva anche in Italia il singolo "Stolen Dance", che ancticipa l'album "Sadnecessary".

In Germania sono stati la rivelazione dell'anno: il loro “Stolen Dance” è stato indicato come singolo dell'anno, numero 1 su iTunes con 300mila download, forte del suo intreccio tra melodia, ritmo e un velo di malinconia. Adesso i Milky Chance arrivano anche in Italia. Il singolo è uscito da qualche giorno e anticipa l'album “Sadnecessary”.



Clemens e Philip, che compongono il duo partito da Kassel, è riuscito a trovare la giusta chimica mettendo insieme il folk-pop di stampo anglofono con il reggae. Il loro è stato un inizio in totale autonomia, sfruttando al massimo le potenzialità della Rete, ma con il passaparola la diffusione del loro pezzo è presto diventata a macchia d'olio.



“Stolen Dance” anticipa perfettamente quelle che sono le atmosfere dell'album “Sadnecessary”, con brani dal piglio dance mai invasivo e melodie cantabilissime, nei quali diventa subito riconoscibile la voce di Clemens, un po' per il suo timbro personale e un po’ per la sua vena trasognata. Insomma pop ma con grande qualità.