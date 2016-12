Miley Cyrus tutta nuda sotto la doccia

12:57 - Ennesimo scatto a luci rosse per Miley Cyrus, che ha condiviso la doccia con i milioni di fan di Instagram qualche ora prima di salire sul palco di Porto Rico. Nuda e di spalle, la popstar si è auto-censurata nascondendo il lato B con un grosso cuore rosso. Dopo la parentesi come scultrice a New York, dove ha presentato la mostra "Dirty Hippy", Miley è tornata alla musica e alle consuete provocazioni da bad girl.