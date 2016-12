Miley Cyrus tra fruste e bondage

10:00 - Miley Cyrus è tornata a catalizzare l'attenzione con un video-scandalo in cui si tuffa nel mondo fetish tra fruste, bondage e lingerie di lattice. La popstar è infatti protagonista di "Tongue Tied", una clip ad altissimo tasso erotico girata dalla filmmaker inglese Quentin Jones e pubblicata sul sito "Nowness". L'ennesima provocazione per Miley, che a soli 21 anni sembra aver già infranto qualsiasi tabù sessuale.

La carriera dell Cyrus è in ascesa, ma il troppo lavoro ha avuto conseguenze negative sulla salute dell'ex stellina Disney. A metà aprile, infatti, è finita in ospedale a causa di una reazione allergica agli antibiotici. Il ricovero l'ha costretta ad annullare le ultime tappe americane del suo "Bangerz Tour" e adesso anche i live in Europa (che dovevano partire il 2 maggio da Amsterdam) sono a rischio.



"Cyrus è ancora ricoverata per la reazione allergica che l'ha colpita il 15 aprile - si legge nel comunicato ufficiale - Dopo un periodo di miglioramenti, sono ritornati i sintomi e i dottori non le hanno permesso di viaggiare".

Miley Cyrus: Tongue Tied on Nowness.com