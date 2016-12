Miley Cyrus, tattoo in onore del cane morto

10:51 - Miley Cyrus ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione, questa volta in onore del cane. Dopo la scomparsa del suo husky la popstar era andata in crisi, ma adesso sembra aver finalmente trovato il modo per elaborare il lutto: imprimersi il profilo del cane sotto il seno. Miley ha documentato via social l'intero processo, supportata nell'impresa da una coppia di amici che si sono regalati lo stesso disegno.

Durante un mega-party organizzato nella sua villa di Los Angeles, la Cyrus ha colto l'occasione per farsi fare un tatuaggio sdraiata sul divano di casa. Il disegno mostra il profilo del suo husky Floyd, morto ad aprile dopo essere stato attaccato da alcuni coyote, con una scritta che recita "Con un piccolo aiuto dei miei amici".



Ma l'ex stellina Disney non è stata l'unica a voler render omaggio al fedele quattro zampe. Anche una coppia di suoi amici ha infatti partecipato al "requiem", imprimendosi lo stesso disegno sul fianco.