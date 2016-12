20 settembre 2014 Miley Cyrus si fa sculacciare con la bandiera messicana e rischia il carcere Il twerking della popstar che ama provocare stavolta è stato davvero pericoloso: indagini e polemiche nel Paese latinoamericano Tweet google 0 Invia ad un amico

11:04 - Miley Cyrus ne ha combinata un'altra delle sue, ma stavolta la provocazione potrebbe costarle cara. Durante uno show in Messico, a Monterrey, si è fatta sculacciare dai suoi ballerini con una bandiera nazionale e ora le autorità del Paese latinoamericano hanno aperto una indagine tra mille polemiche. La popstar rischia il carcere.

Miley avrebbe infatti violato l'articolo 32 della legge "sulla bandiera e gli inni nazionali", normativa che stabilisce le modalità con le quali utilizzare i simboli nazionali. I media sottolineano che è prevista una multa di 1.200 dollari, oppure 36 ore di detenzione, ricordando però che l'obiettivo della Cyrus era quello di celebrare l'anniversario dell'indipendenza nazionale messicana.



Durante il "twerking" la Cyrus prima si è inserita una protesi per ingrandire il sedere e poi si è fatta sculacciare con la bandiera. La popostar ha scatenato il Ministero degli Interni e tantissimi politici si sono detti "offesi e irritati". Se lo scopo era quello di far parlare ancora una volta di se ci è riuscita. Per la multa o il carcere si vedrà...