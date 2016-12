11 agosto 2014 Miley Cyrus si diverte: una pipì social e un amico che è... un vero maiale Giornate di relax per la popstar che comunque trova il modo di divertirsi attraverso i suoi scatti privati, che vanno da un bisognino nei boschi a porcellino da strapazzare per bene Tweet google 0 Invia ad un amico

14:43 - Giornate di relax per Miley Cyrus. Ma anche se la popstar si prende un attimo di pausa dagli impegni artistici sicuramente non dimentica mai la voglia di divertirsi e provocare. E così una gita nei boschi diventa l'occasione per immortalare un bisognino e poi eccola completamente rapita da un nuovo amico che è un vero maiale... vero nel senso della parola: un porcellino che Miley coccola come un bambino.

Miley non lesina nessun dettaglio sul social fotografico. Dalla pipì (e dobbiamo almeno sperare che di quella si trattasse) all'incidente, con primo piano della gamba sanguinante.



E ovviamente la sua ultima passione: un tenero maialino che lei si coccola e spupazza come fosse il più domestico dei cuccioli. Chissà se lo terrà anche una volta cresciuto e pasciuto. D'altronde non sarebbe la prima: George Clooney per anni ha dormito con il adorato maiale.