Miley Cyrus resta in mutande e... reggiseno

10:37 - Non ha avuto il tempo di cambiarsi l'abito ed è salita sul palco in lingerie. E' l'ultima trovata di Miley Cyrus che durante la tappa al BMO Harris Bradley Center di Milwaukee del Bangerz Tour ha cantato in mutande e reggiseno. "Non sono riuscita a completare il mio veloce cambio d'abito e non potevo non tornare sul palco per la canzone, così ho dovuto correre fuori in slip", si è giustificata su Twitter.

In realtà, per tutto il concerto, Miley si è esibita in costume e mise davvero striminzite, dunque quella della lingerie sembra piuttosto una trovata pubblicitaria. Che però è piaciuta molto ai fan. Sul social network ha continuato a spiegare: "Non mi era mai accaduto prima. Ma amo i miei fan esattamente come loro amano me! Non avrei mai potuto perdere la canzone 23!" e poi ha aggiunto: "The Show must go on".