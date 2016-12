Miley Cyrus, prova costume superata

12:14 - Di farsi fotografare vestita Miley Cyrus proprio non ne vuol sentire parlare. Se sul palco del suo Bangerz Tour la cantante resta in mutande e reggiseno nella vita reale resta in... bikini. Miley si sta già preparando per la prova costume e dai commenti su Instagram sembra proprio che la sfida è già vinta ampiamente in anticipo.

Intanto cresce l'attesa per l'arrivo di Miley nel nostro Paese l'8 giugno con il Bangerz Tour. L'appuntamento è al MediolanumForum di Assago (Milano). E' l'unica tappa in Italia.